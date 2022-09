L’ovazione per Giorgia Meloni al suo ingresso sul palco del comitato elettorale di Fratelli d’Italia

(Agenzia Vista) Roma 26 settembre 2022 All’Hotel Parco dei Principi, dove è stato allestito il comitato elettorale di Fratelli d’Italia, c’è stata un’ovazione per la leader Giorgia Meloni salita sul palco per commentare i risultati delle elezioni politiche. Applausi e urla in attesa del suo discorso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 06:50

