Letta a Meloni: «Passaggio da brividi su Covid, noi orgogliosi di Speranza»

«Quello che ci spaventa è la concretezza e non l'identità. Ci spaventa la concretezza dove l'abbiamo vista nel suo discorso, nel passaggio da brividi che ho sentito sul Covid e sulla salute. Siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo il ministro Roberto Speranza, che rappresenta quello che ha fatto l'Italia in questi anni difficili». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto per la fiducia al governo.

Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev