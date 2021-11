È l'albero di Natale più grande al mondo: dove ammirarlo e quando verrà acceso

Le festività natalizie si avvicinano e i negozi sono già pieni di addobbi; tra questi non manca l'albero di Natale ovviamente. Ma sapete dove si trova quello più grande del mondo? No non al Rockfeller Center, reso celebre da tanti film ambientati a New York. Bensì in Italia. Per vederlo dovete andare a Gubbio, sul Monte Ingino. Non si tratta di un albero vero e proprio, ma di una spettacolare installazione. Crediti foto@Shutterstock, kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

