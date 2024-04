Le nuove strade del gusto: La Madia Regale a Cibus

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ATHENOR S.R.L.

Esaltare le eccellenze gastronomiche del Made in Italy, sperimentando nuovi abbinamenti e tenendo viva l’attenzione per la sostenibilità ambientale non è un compito facile. Servono tempo, passione, inventiva e investimenti mirati: elementi che caratterizzano il lavoro di Athenor, azienda con le radici nel cuore dell’Umbria ma in grado di esportare in tutto il mondo la qualità dei prodotti italiani attraverso il brand La Madia Regale.



Un mix di proposte innovative ma ancorate alla tradizione per ciò che riguarda la cura, la selezione e il trattamento degli ingredienti. Di questa combinazione, Athenor - La Madia Regale darà prova anche a Cibus 2024, il 22° Salone Internazionale dell’Alimentazione in programma a Parma dal 7 al 10 maggio.



La Madia Regale: eccellenza italiana

In principio fu il tartufo, insieme alle altre prelibatezze della tradizione gastronomica dell’Umbria: è da questi ingredienti che circa trenta anni fa è iniziato il percorso del marchio La Madia Regale. Ingredienti che l’azienda con base a Cerreto di Spoleto seleziona con cura e inserisce in un ciclo produttivo ancorato a quelli che sono i valori della tradizione: la preparazione di sughi, ragù, creme e confetture prevede infatti un procedimento artigianale, che segue passo dopo passo quelli che sono gli step delle ricette tradizionali umbre, marcando una netta differenza nel gusto rispetto alle produzioni industriali.



Nel tempo, però, Athenor ha allargato il suo campo di azione ai prodotti tipici di altre zone d’Italia, inseguendo nuove strade del gusto e affiancando al rispetto della tradizione la volontà di innovare. Sotto l’etichetta La Madia Regale troviamo tanti prodotti realizzati con ingredienti legati alla tradizione umbra, come la crema al tartufo bianco o nero e l’amatriciana col guanciale di Norcia al 35%; ma anche le gustose confetture di fichi o di zenzero di Sicilia, un ingrediente d’eccellenza ottenuto grazie alla collaborazione con il Consorzio dello Zenzero Italiano.



Athenor presente a Cibus

Con lo stesso approccio, Athenor continua a spingere un po’ più in là i confini del gusto: a Cibus, infatti, verranno presentati i nuovi prodotti La Madia Regale pensati per soddisfare le più recenti richieste del mercato, ma anche per stuzzicare la fantasia dei grandi chef, o semplicemente di chi ama divertirsi in cucina.



È il caso della nuova linea di maionesi vegane al tartufo, che comprende la versione classica (di colore bianco), quella al rafano (di colore verde) e quella spicy (di colore rosso), un trio di prodotti che anche cromaticamente rimanda al Made in Italy. E poi ancora il miele aromatizzato al peperoncino calabrese.



Al Cibus, nello stand Athenor, i visitatori potranno assaggiare questi nuovi prodotti nelle ricette messe a punto dallo chef Carlo Tonnarini. Tra le sue proposte rientreranno le uova strapazzate al tartufo, il risotto al tartufo bianco, la pasta all’amatriciana e con cacio e pepe e una vasta selezione di hamburger conditi con le maionesi al tartufo.



Qualità sposata alla sostenibilità

Ad accrescere ulteriormente il valore del lavoro di Athenor c’è poi la consapevolezza dell’impegno verso la sostenibilità che l’azienda porta avanti da tempo. Negli ultimi anni lo stabilimento di Cerreto di Spoleto, già dotato di un impianto fotovoltaico che occupa l’intera superficie del tetto della struttura, è stato tra i primi in Europa a usare una nuova ed innovativa tecnologia per gli impianti di refrigerazione, che abbina l’utilizzo di gas non inquinanti, nello specifico la CO2, con un sistema di valvole che ottimizza il consumo di energia elettrica.



In questi mesi Athenor sta ultimando un altro importante investimento per la sostenibilità con l’installazione di un nuovo impianto per il recupero dell’acqua: i processi termici di pastorizzazione e sterilizzazione richiedono infatti grandi quantità di acqua per il raffreddamento. Il nuovo impianto di ricircolo consentirà allo stabilimento di risparmiare ben l’85% di acqua rispetto al precedente sistema di produzione.



Per ulteriori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito ufficiale lamadiaregale.it, per contatti scrivere all’indirizzo e-mail athenor@athenor.it o telefonare allo 0743.91703.