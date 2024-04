La nuova Ztl non piace, la protesta parte dall'opposizione ma coinvolge residenti e commercianti. Tema caldo: i parcheggi

UDINE - Al debutto di oggi, martedì 2 aprile, della nuova zona a traffico limitato, non sono mancate le proteste.

Da chi siede ai banchi dell'opposizione ai residenti e commercianti del centro, la voce dei contrari è arrivata in piazza per esporre tutte le criticità. I primi a manifestare dissenso verso la scelta della giunta De Toni sono i residenti, che a oggi si trovano senza stalli nella zona residenziale dove poter lasciare le proprie auto. «Bisogna creare presupposti per poter fare certe cose». A unirsi ai manifestanti anche l'ex sindaco Pietro Fontanini, che auspica «la realizzazione di nuovi parcheggi, come quello sotterraneo in piazza Primo Maggio con almeno 1000 posti». Contro il nuovo assetto della Ztl anche gli spuntisti, ovvero gli ambulanti del mercato senza un posto fisso, che ora con lo spostamento davanti al Duomo per i lavori in Piazza XX Settembre avranno difficoltà a occupare spazi per vendere i loro prodotti.