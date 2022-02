Crozza/Zaia parla cinese: «Lingua difficile, perché "xe tonale"»

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza porta sul palco la maschera del governatore Luca Zaia che ha dovuto imparare il cinese per il passaggio di testimone delle Olimpiadi da Pechino e Cortina: “Il cinese s’è una lingua difficile perché xè tonale. Per esempio se tu dici “Ma” vuol dire: “scusi signora ha preso mica il pacco di Amazon, che c’era dentro la gondoletta?” Ma se tu dici “Maaaaa”…vuol dire: “Ciao”. Ragionateci sopra.”