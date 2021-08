Zaia: «Agosto mese simbolo, ce la giochiamo tutta»

«Stiamo accompagnando questa infezione, è fondamentale l'aiuto dei cittadini nella prevenzione, evitando gli assembramenti e portando la mascherina, ed è fondamentale la fase di diagnostica con i tamponi, ne facciamo più di 42 mila al giorno. Non è finita, oggi abbiamo ragionevoli motivi per dire che agosto è il mese simbolo, ce la giochiamo tutta, agosto è il D-Day. Ora si sta lavorando sulle scuole in tutta Italia seguendo il modello Veneto, è giusto che si seguano le buone pratiche, noi siamo a disposizione». Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa a Marghera. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev