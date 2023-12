Stefania Sandrelli, Jerry Calà ed Enrico Vanzina per il lancio di "Vacanze di Natale" 40 anni dopo. E già si annuncia la versione "The Olimpic" Video

CORTINA - Il 30 dicembre, a 40 anni dall’uscita, solo per un giorno torna nelle sale in versione restaurata e rimasterizzata per il cinema “Vacanze di Natale”, la commedia cult di Natale firmata da Carlo Vanzina, prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Digital. Oggi pomeriggio, 15 dicembre, il lancio dell'evento all'hotel La Poste di Cortina. Presenti Jerry Calà, Aurelio De Laurentiis, Enrico Vanzina, Stefania Sandrelli in collegamento e Claudio Cecchetto alle musiche. Alla fine taglio del "cinepanettone" con musiche del film. Annuncio più importante della serata è che stanno già pensando a "Vacanze di Natale The Olimpic".

IL FILM

Uscito al cinema nel dicembre del 1983, “Vacanze di Natale” riconquista il grande schermo per una giornata unica: il "Vacanze Natale day" sarà infatti un appuntamento nelle sale pensato per radunare tutti i fan che ne conoscono a memoria le battute e le scene più esilaranti e che ne ricordano la colonna sonora in cui sono presenti alcuni dei brani più celebri di tutti gli anni Ottanta.

“Vacanze di Natale” diretto nel 1983 da Carlo Vanzina, scritto insieme a suo fratello Enrico, è una commedia cult. Ambientata a Cortina d’Ampezzo e ritmata da una colonna sonora che ha fatto epoca, fotografa con umorismo e leggerezza l’Italia di allora avvalendosi di un cast formato da attori come Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff, Guido Nicheli, Riccardo Garrone, Mario Brega, Marilù Tolo, Antonellina Interlenghi, Moana Pozzi e tanti altri.

(Video Giulia Soligon)