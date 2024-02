PADOVA - No al terzo mandato, Roberto Marcato, big della Lega in Veneto, assessore regionale allo Sviluppo Economico (e possibile candidato governatore) a Padova, in Camera di Commercio, sfodera l'ascia di guerra dopo il no del Parlamento al terzo mandato, una decisione che taglia la strada alla ricandidatura di Luca Zaia: «Ancora una volta Roma impedisce al territorio di esprimersi, questo è il dato politico del no al terzo mandato.

Ma dopo Zaia - ribadisce Marcato agli alleati di centrodestra - se qualcuno pensa che alle Regionali 2025 in Veneto non ci sarà un candidato della Lega si sbaglia di grosso. Il candidato dovrà essere e sarà della Lega: se gli alleati convergono bene, altrimenti correremo da soli, con una lista Lega, una lists Zaia e magari una lista civica. Fratelli d'Italia si illude se pensa di travasare alle Regionali il consenso personale che qui ha avuto Giorgia Meloni. La Lega qui ha un esercito che non ha nessuno - ha concluso Marcato - l'abbiamo già dimostrato molte volte».

(video di Alberto Degan)