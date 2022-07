Il livello dei canali e dei fiumi che attraversano la città del Santo è diminuito visibilmente a causa della siccità. Uno dei problemi che sta emergendo è quello dei pesci che muoiono: finora sono stati raccolti 20 quintali di carcasse e la questione igienico-sanitaria si fa pressante. Come spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi, l'amministrazione sta stanziando risorse per pulire i canali e sono in fase di studio azioni per affrontare l'emergenza siccità.