SAONARA (PADOVA) - Le fiamme alla Max Stand (allestimenti per fiere) in via Liguria, zona industriale di Saonara. L'incendio è divampato in un capannone di proprietà della ditta Kaltec affitata alla Max Stand: nello stabile erano in corso lavori di manutenzione con l'utilizzo della fiamma ossidrica. È intervenuta la sindaco di Saonara Michela Lazzaro che ha dato delle indicazioni alla cittadinanza.

Video di Cesare Arcolini