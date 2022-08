Turismo sociale ed inclusivo a Revine Lago con l'ex campione di snowboard e cross, Alvaro Dal Farra

REVINE LAGO - Al Lago di Revine si studia l'inclusione. Al via oggi anche in Ulss 2 il progetto regionale “Turismo sociale e inclusivo nel Veneto”. L’evento, molto partecipato, si è svolto all’hotel “Ai Cadelach” di Revine Lago e ha visto, da un lato la presentazione del progetto, alla presenza di numerose autorità regionali e locali e, dall’altro un’iniziativa rivolta alle persone con disabilità. Negli ampi spazi del Cadelach, alla presenza di quasi duecento persone tra ragazzi con disabilità, familiari e operatori Alvaro Dal Farra, ex campione di snowboard e di motocross, assieme al suo team ha coinvolto i presenti in varie attività, con l’ausilio di moto da cross, biciclette. Palpabile il loro entusiasmo, in una giornata che ha regalato emozioni, sorrisi, e adrelina.

Grazie all’iniziativa persone con disabilità di tutto il Veneto potranno sperimentarsi in esperienze lavorative con la supervisione dei SIL (Servizi Integrazione Lavorativa) delle Ulss. Per alcuni di loro si realizzerà l’opportunità di poter vivere un’autonomia anche abitativa e in alcuni casi potrebbero concretizzarsi contratti di assunzione. Oltre a questo, sindaci, datori di lavoro e imprenditori del turismo attiveranno iniziative di inclusività e accessibilità anche in ambito sportivo e nelle varie eccellenze turistiche del Veneto.