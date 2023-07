Pordenonelegge, svelata l'immagine della 24esima edizione

PORDENONE - Due piume.

Questa l’immagine scelta per la 24esima edizione di Pordenonelegge. Un'immagine simbolo che rimanda al concetto della leggerezza, di cui ne fu attento conoscitore e scrittore Italo Calvino, a cui Pordenonelegge rende omaggio nel centenario dell nascita con un percorso di incontri per «ricordare che salire verso l'alto o planare verso il basso, quando si tratta di comprendere un'immagine, richiede attenzione e un pensiero. E che per "leggere la leggerezza" ci vogliono almeno due piume: una sola può essere leggera, ma non si lascia leggere. Molte piume leggere chiedono di leggere insieme» spiega Gian Mario Villalta, direttore artistico della Festa del libro con gli autori. Oltre 500 i protagonisti che si alterneranno lungo le cinque giornate dal 13 al 17 settembre fra il centro storico di Pordenone e altre sedi.