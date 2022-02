Pnrr, Zaia: «Accordo con la Guardia di Finanza per evitare che risorse finiscano nell'illegalità»

«Abbiamo istituito un accordo con la guardia di finanza con cui abbiamo creato un applicativo per gestire le risorse del Pnrr. E' il primo accordo a livello nazionale, che nasce dalla preoccupazione di non far finire i 25 miliardi previsti per la regione nelle mani sbagliate, per riuscire a investirli in progetti legali per la comunità». Così Luca Zaia, governatore del Veneto. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it