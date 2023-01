Musica. I Radio Fiera compiono 30 anni, Ricky Bizzarro: «Abbiamo rappresentato l'anima di Treviso in chiave rock» Videointervista

TREVISO - Un libro, una mostra, una serie di eventi nella spettacolare cornice di Santa Caterina: dopo il successo del concerto al Teatro Comunale Del Monaco, non poteva esserci conclusione migliore per celebrare i trent’anni di attività dei Radiofiera. Ricky Bizzarro, anima del gruppo partito da una cantina di Fiera per arrivare a suonare in palcoscenici prestigiosi come l’Ariston di Sanremo e da sempre legato al dialetto come lingua con cui cesellare canzoni rock che la storia l’hanno segnata, quasi non ci crede: «Abbiamo fatto veramente tanta strada». Ma di una cosa è convinto: «In tutti questi anni abbiamo saputo rappresentare l’anima di questa città. Lo abbiamo fatto con i nostri testi in dialetto, lingua fluida che ben si sposa col rock».

Video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche