Mestre, niente spiccioli dal parroco e scatta la vendetta del mendicante Video

La scorsa settimana il sacerdote di Santa Rita minacciato da un mendicante straniero che è poi riuscito a rubare 1.600 euro dalla cassaforte, e adesso un altro - stavolta nella chiesa di via Piave - che, non avendo trovato il parroco dal quale pretendeva qualche euro, stacca un “armadietto” stradale della Telecom e lo lancia nel cortile della sua abitazione, sfiorandogli l’automobile per “vendetta”. Il tutto mentre, ancora a Santa Rita, le telecamere appena installate dopo il furto al sacerdote ottantenne, don Franco Gomiero, riprendono un ladro che svuota una ad una tutte le cassettine delle offerte.