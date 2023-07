Maltempo in Alto Adige, i ponti spazzati via dall'acqua

(LaPresse) Il maltempo continua a falcidiare il Nord Italia. Dopo Veneto e Lombardia è l’ Alto Adige a dover fare i conti con le tempeste estive. Violenti temporali accompagnati da forti piogge si sono infatti abbattuti in diverse zone, soprattutto in Val Pusteria e Valdaora dove i torrenti ingrossati per l’acqua piovana hanno distrutto e trascinato via anche alcuni ponti in legno. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE