Alto Adige. Si finge manager, soggiorna in hotel di lusso e non paga: «É uno che mi somiglia»

ALTO ADIGE - C'è un uomo che ha soggiornato in hotel di lusso senza pagare, un uomo che si è visto arrivare dal questore di Bolzano, Paolo Sartori, 21 fogli di via. La trasmissione "Pomeriggio Cinque" di Mediaset lo avrebbe identificato in un napoletano di 46 anni. Le sue iniziali sarebbero A.F.R.

Il 46enne nega tutto ai microfoni della tv anche di fronte ai filmati delle telecamere di sorveglianza di alcuni hotel che lo riprenderebbero durante le sue azioni criminose. «Probabilmente è qualcuno che mi somiglia» ha detto di fronte le telecamere.