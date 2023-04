Infarto sugli spalti, tifoso salvato durante il derby trevigiano, partita interrotta

VITTORIO VENETO - Tifoso si accascia sugli spalti: salvato dal medico sportivo. Attimi di paura oggi pomeriggio, 2 aprile, allo stadio Barison di Vittorio Veneto, durante il derby trevigiano del campionato di Eccellenza tra Vittorio Falmec SM Colle e Portomansuè. Le squadre stavano giocando da un quarto d'ora quando la partita è stata sospesa a causa del malore accusato da uno spettatore vittoriese. L'uomo si è accasciato all'improvviso: il suo cuore aveva smesso di battere. Tempestivo l'intervento del medico del Vittorio Falmec, dottor Alberto Mazza, che ha praticato il massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Istanti decisivi per salvare la vita al tifoso, poi preso in carico dai sanitari del Suem 118. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasportato all'ospedale. A quel punto la gara è ripresa regolarmente, dopo mezz'ora di interruzione.

