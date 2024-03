Incidente mortale sul Terraglio. La commozione di Alessandro, genero della vittima: «Prendeva la moto tutti i giorni»

Alessandro Zambon, marito della figlia del 70enne Elvio Ribul Mazzola, che oggi ha perso la vita in moto a seguito del tragico schianto con un furgone sul Terraglio, ha voluto raccontare gli ultimi istanti vissuti con suo suocero: «È partito stamattina per accompagnare un'amica in autostrada e ci ha detto che poi avrebbe fatto un giro per via della bella giornata, prendeva la moto tutti i giorni. Purtroppo una svista succede a tutti ed è andata nel peggiore del modi». Poi la commozione: «Era fantastico, ci aiutava tantissimo in casa, lo ricorderemo per sempre».