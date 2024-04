UDINE - Dai documenti a bordo dei quattro tir quello doveva essere "liquido anticorrosivo", in realtà era gasolio di contrabbando, confezionato in 108 fusti di plastica della capienza di 1000 litri ciascuno. Quattro autotrasportatori Sono stati intercettati nelle aree di servizio di Cormor Ovest, Zugliano Ovest e Gonars Nord dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine. I quattro tentavano di introdurre in Italia, dall'Ungheria, carburante di contrabbando che se fosse stato messo in circolazione avrebbe provocato ingenti danni sia ai motori che all'Erario per le imposte evase.

Ai quattro autotrasportatori sono state anche riscontrate 45 violazioni del codice della strada e 3 alla legge per il trasporto internazionale. In totale 31mila 486 euro di multa. A insospettire gli agenti sono state le caratteristiche inusuali delle miscele trasportate. Per questo, hanno effettuato delle prove a campione rilevando, tramite apposita apparecchiatura, una densità dei liquidi tipica del gasolio, contrariamente a quanto formalmente dichiarato nella documentazione al seguito dei vettori, così constatando una evasione dell’Iva per circa 35.000 euro e delle accise sui prodotti petroliferi per 67.000 euro.