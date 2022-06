L'ultimo saluto al pilota Corrado Levorin: le foto vicino all'elicottero e la maglietta della sua squadra di basket

Tantissimi hanno affollato la chiesa di Polverara, tanto che molti hanno dovuto attendere all'esterno. Oggi, 21 giugno, parenti e amici hanno detto addio a Corrado Levorin, pilota di 33 anni morto in un incidente in elicottero sull'Appennino. Stava accompagnando sei uomini d'affari a Treviso quando un temporale, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe causato dei problemi e l'elicottero si è schiantato. La bara di Levorin è stata ricoperta di fotografie in cui è ritratto sorridente. Di fronte la maglietta che indossava quando giocava a basket, altra sua grande passione. Il vescovo Claudio Cipolla ha fatto arrivare un messaggio di cordoglio. (Immagini Nuove Tecniche)

