La grande fontana si illumina con i colori della bandiera ucraina

MARGHERA - La fontana di piazzale Giovannacci si illumina con i colori della bandiera ucraina. Dalla serata di giovedì scorso la grande fontana di Marghera si è interamente colorata di azzurro e giallo, con una cerimonia di accensione nella quale erano presenti l’assessore del Comune di Venezia, Renato Boraso, ed il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo. «Insieme al sindaco Brugnaro – sottolinea l’assessore Boraso – abbiamo accolto con grande favore la proposta della Municipalità di Marghera di far riflettere i colori della bandiera ucraina sull’acqua della fontana di piazzale Giovannacci. Un gesto simbolico che porteremo avanti fino a quando non sarà ristabilita la pace in quei territori e un modo ulteriore per rappresentare la vicinanza di Venezia ai fratelli ucraini martoriati dalla guerra».