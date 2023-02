Fuochi d'artificio a Eraclea per la scarcerazione di Donadio

ERACLEA - Fuochi d'artificio a Eraclea vicino la casa di Luciano Donadio. A poche ore dalla scarcerazione, è tornato nel suo comune di residenza dopo tre anni di custodia cautelare in carcere (insieme a lui sono stati scarcerati tutti gli indagati). L'uomo è imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso al processo sulle infiltrazioni della camorra nel Veneto Orientale. Processo che dovrebbe concludersi con la sentenza di primo grando entro l'estate. Secondo l'accusa, Donadio avrebbe agito per vent’anni tra Eraclea e Veneto orientale, mantenendo contatti con le famiglie dei Casalesi.

L'indagine sui fuochi

I carabinieri stanno indagando sui fuochi d'artificio non autorizzati fatti esplodere proprio nella sera in cui Donadio è tornato a casa, a pochi metri dalla sua abitazione. Immediata la presa di posizione del sindaco di Eraclea Nadia Zanchin che con l'opposizione starebbe organizzando una passeggiata della legalità. L'obiettivo è diffondere il messaggio che sono le istituzioni a gestire la cosa pubblica.