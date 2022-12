Electrolux, spettro esuberi, lo sfogo dei lavoratori in assemblea: «In altalena da 15 anni, siamo esausti»

PORCIA - Tensione si respira all'Electrolux di Porcia, dove questa mattina, 1. dicembre, i lavoratori hanno incontrato le organizzazioni sindacali per conoscere il quadro della drammatica situazione che avvolge lo stabilimento. Dopo l'annuncio dei 76 esuberi (40 impiegati e 36 operai) sono in molti a non voler parlare. «La gente è stanca, perché siamo in una fase di altalena da quindici anni. Se inizi questa vita qua a 30 anni va bene, ma a 50 hai la paura di non farcela, anche perché l'Italia non è un Paese che offre. Io non sento alternative» ha raccontato Flavia, che lavora nella sede di Porcia dal 1989.