MONTEBELLUNA - Crolla il sottotetto di una scuola in centro a Montebelluna: studenti evacuati e sul posto vigili del fuoco e tecnici della Provincia. Il crollo è avvenuto nell'istituto IIS Einaudi - Scarpa, sede ITS "Luigi Einaudi", nella notte del 15 settembre, quando nell'edificio non era presente nessuno.