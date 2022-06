Da quando la caserma è passata dal Ministero della Difesa all'Università di Padova nel 2017 i cancelli erano rimasti chiusi. La sera del 29 giugno 2022 si sono aperti per la prima volta in occasione del dj set di Frankie hi-nrg per i festeggiamenti degli 800 anni dell'Ateneo (Video di Silvia Moranduzzo).