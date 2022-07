Percorsi in calcestruzzo drenante: ecco come Padova si prepara alla sfida ambientale

«Dobbiamo raccogliere la sfida della tutela dell'ambiente anche nei lavori stradali attraverso la scelta di materiali funzionali ed ecocompatibili che possono aiutarci nel recupero dell'acqua piovana e a mantenere la permeabilitaà del suolo - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Micalizzi - Abbiamo deciso, pertanto, di utilizzare questo prodotto per la realizzazione del marciapiede di via Madonna della Salute e in altri interventi a Granze, nel lungargine via Zanon, in via Carducci e lo utilizzeremo, comunque, su tutti i percorsi dove sono presenti alberi, dai marciapiedi alle piste ciclabili». Il calcestruzzo drenante riduce l’effetto isola di calore, evita il formarsi di pozzanghere e la formazione di lastre di ghiaccio.

APPROFONDIMENTI PADOVA Allagata via Forcellini, disagi per la viabilità interrotta PADOVA Allagamenti nel quartiere Brusegana, la vasca di raccolta...