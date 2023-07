Auto sospetta all'aeroporto Marco Polo, uomo esplode dei petardi. Artificieri e Polizia in azione

TESSERA - Allarme all'aeroporto Marco Polo di Tessera per un'auto sospetta, una Fiat Tipo bloccata nella strada che porta al parcheggio per le soste brevi nel pomeriggio di oggi 1 luglio 2023: è stato fermato un uomo che ha esploso dei petardi dalla macchina. L'area è stata isolata, sono intervenuti gli artificieri con i cani antiesplosivo, la strada è stata chiusa per precauzione. Nessuna ripercussioni sull'attività dell'aeroporto.

