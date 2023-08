Migranti, in 30 sono arrivati alla scuola Falconetto di Padova

PADOVA - Sono arrivati questa mattina, 18 agosto, dopo l'una i migranti assegnati a Padova.

Sono in 30 (previsti erano 28 adulti e 9 bambini), accolti dalla Croce Rossa alla scuola Falconetto di via Dorighello.

In tutto sono circa 200 le persone che arriveranno in Veneto e i prefetti hanno fatto appello ai sindaci per individuare strutture adatte a ospitarle temporaneamente. Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha messo a disposizione la palestra della Falconetto e quella del Duca degli Abruzzi.

video di Giorgia Bellavia