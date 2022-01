Paracadutista fa precipitare il suo amico a 1000 metri di altezza, ma c'è una ragione: le immagini lasciano senza fiato

Questo paracadutista ha lasciato "cadere" il suo amico dopo un lancio da 1000 metri di altezza: la scena lascia senza fiato. I due paracadutisti inglesi Tom Newberry e Callum Coldwell hanno filmato il loro salto dal Monte Brento, situato nella Valle del Basso Sarca in Trentino. I due si sono lanciati insieme con lo stesso paracadute, l'uno aggrappato all'altro. Improvvisamente Callum ha iniziato a staccarsi e dopo pochi attimi si è lasciato precipitare nel vuoto. Si tratta di una tecnica nota come "Mr.Bill" che consiste proprio nel saltare insieme dispiegando un solo paracadute. Una volta separati, il partner potrà dispiegare il proprio paracadute ed entrambi potranno atterrare in totale sicurezza.