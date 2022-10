Liguria, la città delle streghe che a Halloween diventa una città da brividi: ecco il borgo da visitare

In Liguria c'è un paese perfetto per una gita durante il periodo di Halloween. Qui si trova una città nota anche come la 'Salem d'Italia': Triora. Tra il 1587 e il 1589 in questo borgo ci fu la più grande e cruenta caccia alle streghe avvenuta nel nostro paese. Considerato uno dei borghi più belli d'Italia, Triora ospita il museo etnografico e quello della stregoneria. Da non perdere anche la Cabotina, la casa in cui si narra si riunissero le streghe. In occasione di Halloween le vie del paese si trasformano per una notte in un luogo stregato dove le bancarelle di magia metteranno a disposizione pozioni magiche e teschi; lungo la strada non mancheranno le fattucchiere che leggeranno la mano per prediligere il futuro e poi ancora, zombie e mostri di ogni genere che infesteranno il borgo intero. Il tranquillo borgo, abitato da poche anime tutto l’anno, diventa un vero e proprio labirinto con personaggi horror del cinema. FOTO: Shutterstock MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM