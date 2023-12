Meteo, neve in arrivo al Nord: fiocchi fino in pianura, ecco dove

Meteo, arriva la neve a Nord. Un vortice di aria fredda sta transitando sull'Italia accompagnato da raffiche di vento molto intensi. La perturbazione porterà un ulteriore crollo delle temperature in molte regioni, con gelate diffuse nelle ore notturne. Il freddo comincerà a farsi sentire a partire dalla giornata di lunedì 4 dicembre, per protarsi per buona parte della settimana (incluso il ponte dell'Immacolata). Secondo le previsioni di 3bmeteo, la neve potrà cadere fino a bassa quota.

Allerta neve in Liguria

Arpal Liguria ha diramato una allerta gialla per neve per domani a partire dalle ore 14 e fino a mezzanotte sui tratti appenninici delle autostrade, dove sono attese deboli nevicate con accumuli tra 2 e 10 centimetri.

Le previsioni

Previste nevicate sul Piemonte nelle prossime 24 ore. La neve, come precisa 3bmeteo, potrà cadere fino a quote di bassa collina anche sui rilievi della Liguria occidentale mentre sarà a quote collinari sul Veneto e su Friuli cosi come anche sulle Alpi orientali. Nevischio anche a Torino, Milano, Cuneo, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Varese, Bergamo, Brescia e Monza. Anche se probabilmente si tratterà di fenomeni assai deboli.

Lunedì 4 dicembre

Nord: Arriva una perturbazione atlantica e così dal pomeriggio giungeranno precipitazioni al nordovest, nevose fino in pianura. Clima gelido. Centro: La pressione è in diminuzione, ma nonostante ciò la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso in Sicilia e Sardegna, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima più freddo.

Martedì 5 dicembre

Nord: Ultime nevicate in pianura su bassa Lombardia e in Emilia. Piogge sul Triveneto, nubi irregolari sul resto delle regioni. Clima freddo. Centro: Una perturbazione provoca piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio, poi anche sulle Adriatiche. Nevicate sugli Appennini dai 1300 metri. Sud: Una perturbazione provoca un'estesa copertura del cielo con piogge più probabili dapprima in Campania e poi sul resto delle regioni.

Mercoledì 6 dicembre

Nord: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso, sarà più sereno in Liguria. Centro: Mercoledì, un ciclone si allontana dalle nostre regioni. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato ovunque, venti di Maestrale. Sud: Mercoledì, tempo lievemente instabile sulla Campania, con veloci piovaschi. Nubi su Calabria e Sicilia, soleggiato invece altrove.