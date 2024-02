Peste suina, accertati 20 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

Sono stati confermati 20 nuovi casi di peste suina africana: dodici in Liguria, portando il totale a 704, e otto in Piemonte, con un totale di 594 casi. Ciò porta i casi complessivi a 1.298. In Liguria, i nuovi casi sono stati individuati nella provincia di Genova, mentre in Piemonte, i casi sono stati rilevati nella provincia di Alessandria. Il numero di Comuni interessati dalla malattia sale a 133, evidenziando una diffusione significativa del contagio.

Ultimo aggiornamento: 12:38

