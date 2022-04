Ichnusa, l'"anima sarda" in un nuovo spot con i volti del birrificio per celebrare la Sardegna

Dall’alba al tramonto, nella Sardegna più autentica: dal mare di Capo Testa a quello di Capo Carbonara, passando per la falesia di Isili e il carnevale di Ottana, fino ad arrivare ad Assemini, nel Birrificio Ichnusa. Il nuovo spot racconta l’unicità dell’anima sarda attraverso i tratti unici del carattere che contraddistinguono gli uomini e le donne dell’isola.

La famosa birra torna in TV e in digital celebrando ancora una volta l’autenticità dei sardi nella loro libertà di vivere rimanendo sempre fedeli a se stessi, senza farsi influenzare dall’opinione altrui.E per farlo ribalta alcuni dei pregiudizi e delle etichette con cui spesso vengono descritti i sardi, dandogli, attraverso le immagini, un nuovo e più profondo significato, che diventa così un motivo d’orgoglio.

Uomini e donne di Sardegna si mostrano in un racconto-collage che rivendica l’autenticità di una terra orgogliosa delle sue tradizioni e del carattere di un popolo antico, fiero e diverso da tutti. Solitario come uno sguardo che si posa sull’immensità del mare battuto dal Maestrale, testardo come il rocciatore che si ostina a cercare una “via” apparentemente impossibile, istintivo e indecifrabile come le maschere del carnevale barbaricino di Ottana, che in realtà incarnano tradizioni e ritualità che non vogliono spegnersi, perpetuati da un popolo orgoglioso delle sue radici. Come antica, fiera e diversa da tutti è Ichnusa, la birra di Sardegna. Nata nel 1912, porta con sé l’impronta dell’isola, del suo carattere selvaggio e dei suoi valori.