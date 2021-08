Frittura di calamari perfetta: il segreto è prima della cottura

Esistono poche semplici regole per riuscire ad avere una frittura di calamari perfetta. Gran parte del lavoro va fatto prima della frittura vera e propria, ma dà grandissime soddisfazioni. Bastano infatti alcuni semplici accorgimenti per ottenere una frittura di calamari perfetta, croccante ed appetitosa. Ecco quali sono le regole da rispettare. Foto: Shutterstock



La ricetta

1) Una volta lavati e tagliati asciugate gli anelli e non salateli: questo renderà la frittura più croccante

2) Non immergeteli nell'olio bollente se non dopo averli tenuti a temperatura ambiente: in altre parole non friggeteli se ancora congelati o comunque freddi

3) Importante è anche usare una padella molto capiente per non affastellare gli anelli e garanatire a ognuno una cottura regolare

4) Ogni anello deve essere completamente immerso nell'olio bollente

5) L'olio più adatto è quello di arachidi. Si può usare anche quello extravergine di oliva purché si sia certa della sua assoluta qualità e genuinità e acidità il più vicino possibile allo zero.

Buona frittura