Christian De Sica, ecco l'ex villa a Capri venduta per un prezzo da capogiro

Una villa da sogno alle pendici del monte Solaro, nella magica isola di: parte della dimora storica I Quattro Venti, è stata recentemente venduta tramite la prestigiosa agenzia LIONARD Luxury Real Estate. La villa, come oggi la vediamo, è frutto di un accuratissimo restauro: con un'estensione di circa 250 mq, è circondata da un vasto giardino mediterraneo che è un tripudio di colori e profumi, dal limone alla lavanda ed è composta da due terrazze con vista impareggiabile sulla Baia di Napoli e golfo di Salerno. Completano la porzione di villa due camere da letto con bagno privato, una luminosissima zona giorno e una depandance adibita a SPA. Non sappiamo quanto è stata pagata la villa (si parla di 3/4 milioni di euro) e chi sia oggi il nuovo proprietario: non è neanche noto cosa ne verrà fatto, se continuerà ad essere una residenza privata o diventerà una struttura turistica. foto courtesy of Lionard - music by Korben