Padova. Infermiere tenta di violentare una tirocinante in ospedale, la protesta degli studenti: «L'uomo non può fare ciò che vuole della donna»

PADOVA - Un sit-in al Policlinico dopo la tentata violenza sessuale di un infermiere ad una tirocinante. Questo pomeriggio, 4 dicembre, alla vigilia del funerale della vittima di femminicidio Giulia Cecchettin, gli universitari hanno protestato contro quello che poteva essere l'ennesimo stupro. Venerdì notte infatti una studentessa tirocinante è scappata da un infermiere che ha tentato di violentarla.

Le studentesse tengono la bocca chiusa con del nastro adesivo, su cui c'è scritto: "ma come eri vestita?", "è un tuo superiore", "te la sei cercata". Frasi che sminuiscono la gravità dell'ennesimo caso di molestie in un luogo di lavoro. «Anche in questo caso si tratta di una questione del potere dell'uomo che ritiene di poter fare del corpo della donna quello che gli pare», spiega Emma Ruzzon, presidente del consiglio degli studenti con Udu Padova. (video di Marco Miazzo)