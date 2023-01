Il premio Nobel Giorgio Parisi riceve il dottorato ad honorem dall'Università di Padova

PADOVA - Il premio Nobel Giorgio Parisi ha ricevuto il dottorato ad honorem dall'Università di Padova. La cerimonia si è tenuta oggi pomeriggio, 30 gennaio, nell'Aula magna di palazzo Bo. Parisi ha vinto il Nobel per la scoperta dell'interazione fra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria.

Un fisico a tutto tondo, i suoi studi abbracciano tutta la disciplina ed è proprio questo aspetto che lo rende uno dei migliori scienziati al mondo. «È un grande onore ricevere questo riconoscimento a Padova, seconda università più antica d'Italia dopo Bologna, e settima a livello europeo - ha detto a margine del suo intervento e ha aggiunto - Il Pnrr è stato abbastanza sensibile nei confronti della ricerca, il problema è che le risorse sono incanalate solo in alcuni settori e non in tutta la ricerca. Servirebbe un piano di investimenti decennale, lungimirante, indispensabile ad evitare la fuga di talenti dal nostro Paese, e a favorire, al contrario, l'arrivo di ricercatori dall'estero». (video Silvia Moranduzzo e Marco Miazzo)