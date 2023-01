Dentro il set del thriller girato San Pietro di Feletto. La scommessa dei giovani artisti trevigiani: «Vogliamo portare il cinema in Veneto» Video

SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Un thriller girato a San Pietro di Feletto da un cast di giovani trevigiani con un grande obiettivo: «Vogliamo portare il cinema in Veneto». Con la regia di Mattia Bello, il lungometraggio dalla durata di un'ora e 30 è stato girato al relais Ca' Milone dal 27 dicembre 2022 fino a ieri, 8 gennaio 2023 da un team composto da una 40ina di giovani da tutt'Italia. La trama gira attorno alla vita di alcuni ragazzi malati terminali che da un lato trovano una cura miracolosa e dall'altro, per ottenerla, si trovano a dover prendere una decisione molto difficile che potrebbe cambiare completamente la loro vita o quella di altri. Ma, come tutti i thriller, la storia rimane celata nel mistero fino all'uscita del film. A seguire la produzione è Elena Carnio, di 22 anni di Combai, tra le più giovani produttrici del trevigiano. Figura fondamentale sul set è quella di Maria Vittoria Todeschini, acting coach padovana che aiuta gli attori ad entrare nella parte e a superare i momenti di difficoltà dopo la recitazione. Gli attori hanno tutte storie diverse e sono stati scelti tra gli 800 curriculum che sono arrivati da tutt'Italia, il più piccolo ha 10 anni.

Servizio di Lucia Russo, video da backstage di Davide Schizzi