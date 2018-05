"Weekendone" avventure sostenibili tra concerti pedalate e passeggiate

di Roberto Lazzarato

BASSANO/VALBRENTA - Concerti, pedalate lungo il Brenta, passeggiate, trekking tra storia, cultura e natura, visite alle centrali, rafting sul fiume, proiezioni, festeggiamenti, un tourbillon di '', un mix di ecologia, rispetto e conoscenza dell’ambiente, nel «» proposto da Etra tra il 25 e il 30 maggio. Debutto venerdì 25, nella quattrocentesca, a Bassano, con ildi Luca Francioso. Sabato 26 tre diversi eventi:in bicicletta lungo l’argine destro del Brenta, tra Carturo e Camazzole, conidrica e idroelettrica di Carmignano; in alternativad’epoca alla scoperta del paesaggio fluviale e delle ville palladiane; tris di opportunità, sempre sabato 26, in Valbrenta: visita alla centrale idrica di Oliero che pompa l’acqua che sgorga dalle famose grotte sino ad Asiago; emozionante e adrenalinicadel Brenta;sul Sentiero didattico Antonia dal Sasso, a Campolongo. Domenica 27, in Val d’Assa,tra storia e natura nella Valle del Ghelpach; nella zona collinare di Torreglia, passeggiata con gliattorno a Villa Draghi; a Limena proiezione disu temi ambientali, in sala Falcone e Borsellino. Infine, mercoledì 30, conclusione del Weekendone presso la Villa Morosini Cappello, a Cartigliano, con la festa di premiazione del», con centinaia di bambini a presentare i loro elaborati.