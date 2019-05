Investito sulle strisce, il pirata si presenta in questura: ha 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Si è presentato in questura la scorsa notte il pirata della strada che, alle 23.30 di sabato lungo viale Verona, alla guida di una Bmw Mini ha investito sulle strisce pedonali un 22enne del Gambia, soccorso e ricoverato in gravi condizioni al San Bortolo con fratture e contusioni: non è in pericolo di vita.L’investitore si è presentato in questura dove ha raccontato la vicenda, è un 19enne C.M. di Valdagno. Così facendo il giovane ha evitato l’arresto, ma non laDalla prima ricostruzione del sinistro da parte della polizia locale