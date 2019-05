In auto lo investe sulle strisce e scappa: caccia al pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - È caccia al pirata della strada che alle 23.30 di ieri 18 maggio lungo viale Verona, sotto una pioggia battente, ha investito sulle strisce pedonali un giovane di colore sotto gli occhi di più persone. Per il violento urto il giovane è stato sbalzato sull’asfalto per alcuni metri, con l’auto a proseguire la sua corsa. Un medico donna, tra i testimoni che hanno descritto il fatto e l’auto investitrice agli agenti della polizia locale intervenuta per i rilievi, ha chiamato il 118 e prestato il primo soccorso al giovane investito, ricoverato cosciente al San Bortolo per contusioni multiple e fratture. È grave ma non corre pericolo di vita.Come in altri simili casi il comando della polizia invita l'investitore a presentarsi spontaneamente in caserma per non peggiorare la sua posizione, gravata dall’ipotesi dei reati di omissione di soccorso e fuga, contemplati dall’art. 189 del Codice della strada che impone l’obbligo di fermarsi dopo un incidente e quello di prestare assistenza alla persona ferita. Pesanti nel contesto sono le conseguenze per il responsabile: reclusione da 6 mesi a 3 anni con ritiro della patente da 1 a 3 anni per chi non si ferma in caso di incidente con danno alle persone: reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per chi non rispetta l’obbligo di assistere una persona ferita.