Maestra indagata per molestie. «Ti amo»: quei messaggi all'alunno

VICENZA - I messaggi tra il bambino e la maestra , ora indagata dalla procura di Vicenza per, sono in mano agli investigatori che stanno facendo luce sul caso che coinvolge la donna,, e un ex alunno delle elementari.Lo riportano i quotidiani locali, si tratta di messaggi dell'anno passato che la donna si era scambiata con lo studente di quinta elementare: in questi lo avrebbe chiamato "amore mio", "ti amo", e ancora,. A scoprire le cha sono stati la mamma e il papà dell'alunno. Ed è proprio ai genitori che ha raccontato anche di, uno dei quali, di cui si sarebbe traccia anche nelle conversazioni sullo smartphone.I genitori hanno denunciato l'insegnante rivolgendosi ai carabinieri di Vicenza, a cui si sono presentati nel giugno 2018. Il pm Barbara De Munari, in base alla denuncia della famiglia e alle indagini dei carabinieri della stazione di Vicenza, ha aperto un fascicolo. E il 27 giugno lo studente nell'incidente probatorio. «Credo che in questa vicenda si possa parlare di un rapporto insegnante-alunno assolutamente corretto», ha detto l'avvocato Michele Grigenti, che difende la donna assieme al collega Emanuele Fragasso. «Un rapporto al più un po' affettuoso, ma assolutamente privo di qualsiasi contenuto e risvolto di natura sessuale».