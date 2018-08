Operazione della Guardia di finanza: arrestato tunisino con 2 kg di droga

di Luca Pozza

VICENZA -e altre due persone sono stati denunciate dallanell'ambito di un'che ha portato complessivamente al sequestro di 1,3 kg di hashish, 332 g di marijuana, 25 g di cocaina, ecstasy e di 3 mila e 180 euro in contanti. L'operazione è partita da un controllo a due nordafricani - T.F. di 20 anni e T.A. di 27 anni - che durante un servizio di pattugliamento, con l'ausilio del cane antidroga Zack, sono stati fermati in località Ponte Alto a Vicenza. I due, di cui non era stato possibile accertare l'identità, sono trovati in possesso di pochi grammi di hashish e di cocaina. Per questo sono stati portati in caserma e qui i finanzieri attraverso l'analisi della memoria dello smartphone di uno dei due sono riusciti ad individuare il suo domicilio in un appartamento in città.A quel punto è seguita una perquisizione della casa dove i finanzieri hanno rinvenuto l'ingente quantitativo di stupefacente e il denaro, oltre a quattro bilancini di precisione e vari materiali per il confezionamento della droga. I due sono stati arrestati: uno per detenzione di droga ai fini di spaccio e l'altro perchè al termine degli approfondimenti investigativi è stato appurato che già espulso e rimpatriato nel corso del 2016, era rientrato illecitamente sul territorio italiano e per tale motivo sono scattate per lui le manette. I due denunciati sono un pakistano, già gravato da un ordine di espulsione, trovato nell'abitazione e l'affittuario della casa, per violazione delle norme sul soggiorno e sull'alloggio degli stranieri in Italia.