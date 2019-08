Va a fare la comunione durante la messa: sparisce la borsa con 300 euro

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -per una, residente in città, derubata in chiesa, dove si era recata per assistere alla messa, durante la comunione. Il brutto episodio, accaduto nei giorni scorsi ma reso noto in Questura solamente oggi, è avvenuto nun quartiere residenziale.Secondo quanto raccontato nella denuncia la donna era seduta sui banchi in fondo e ad un certo punto si è alzata per la funzione dell'eucarestia: in quei pochi istanti in cui era in fila per ricevere la comunione, il ladro ne ha approfittato prelevando la borsa - contenente circa- e sparendo nel nulla, senza che nessuno si accorgesse del fatto. Alla signora non è rimasto altro da fare che una denuncia contro ignoti alla Polizia, che ora sta svolgendo le indagini per risalire all'autore del furto.