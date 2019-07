Alla Ederle il col. Vogel alla guida della Guarnigione U.S. Army Italy

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Cerimonia di avvicendamento questa mattina aloggi alla c, una delle duepresenti nel capoluogo berico. In mattinata, davanti alle autorità militari e civili, sia statunitensi che italiane (tra cui il sindaco Francesco Rucco e il Prefetto Pietro Signoriello), è avvenuto il passaggio di consegne tra il colonnello Erik Berdy, che lascia l'incarico, e il colonnello Daniel Vogel. A presiedere la cerimonia il direttore del Comando Europeo per la Gestione delle Installazioni, Tommy Mize, affiancato nell'occasione dal comandante di U.S. Army Africa della Setaf generale di Divisione Roger Cloutier, e del comandante italiano dell’installazione, col. Umberto D’Andria.Nel suo intervento di saluto, assieme alle parole di ringraziamento, il colonnello Berdy ha evidenziato i prossimi investimenti previsti alla caserma Ederle. «Un risultato importante raggiunto in questi due anni - le parole di Berdy - sono le priorità alle infrastrutture per soddisfare i requisiti della missione e le esigenze della comunità che consentiranno di realizzare nuove opere e interventi di riqualificazioni per oltre mezzo miliardo di dollari nei prossimi 5-7 anni».