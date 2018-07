Viabilità modificata a Thiene e Schio per il passaggio del Giro d’Italia donne

di Vittorino Bernardi

THIENE/SCHIO - Il Giro d’Italia femminile 2018, edizione n. 29, domani 13 luglio. Le amministrazioni comunali di Thiene e Schio, per il passaggio dell’ottava tappa, hanno stabilito modifiche alla viabilità. Le cicliste affronteranno un percorso di 126.200 km. distribuiti su un variegato saliscendi tra pianura e colline, fino al Gran Premio della Montagna di San Giorgio di Perlena. Adalle 13 alle 15.30 e comunque fino al completo passaggio ciclistico sarà istituito ile sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, su ambo i lati, nelle vie: Europa (dal confine con il Comune di Sarcedo), Bassani, piazza Cesare Battisti, Colleoni, Santa Maria dell’Olmo, Cappuccini, fino al confine con il Comune di Marano, e successivamente nelle vie Garziere, Val Posina, Lavarone, Granezza, Monte Grappa, dall’intersezione semaforica con Via Granezza al confine con il Comune di Zugliano, via Santa Anastasia. Il transito aè previsto attorno alle 14.30, così dalle 13.45 alle 15 sarà istituito il divieto di transito sulle vie Paraiso, Baccarini (tratto da rotatoria con via Paraiso a rotatoria con via Martiri della Libertà), Martiri della Libertà, largo Santa Croce, viale Santa Croce, Cementi (tratto da viale Santa Croce a viale dell'Industria) e viale dell'Industria (tratto da via Cementi al confine comunale).