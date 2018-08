Un concerto di pace sui sentieri dei soldati della Grande Guerra

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRAPPA - Nel rispettoso silenzio di un paesaggio segnato indelebilmente dalla, presso la, in comune di Pove del Grappa, ritorna sabato 18 agosto, alle 16, il concerto di musica classica, con un quintetto di fiati, «».Un anfiteatro naturale che è stato teatro di guerra, con ancora visibili i segni del conflitto, trincee, postazioni di mitragliatrici e cannoni, camminamenti, ricoveri per truppe, un museo all’aperto nel quale un gruppo di musicisti italiani ed austriaci proporrà un concerto di pace, con brani di musica che spazia dalla brillantezza di, all’eleganza neoclassica diDove cent’anni fa imperversava l’assordante fragore di proiettili, bombe ed esplosioni, portando morte e distruzione, ora risuoneranno in quei luoghi le suggestive note della musica, «in onore di tutti coloro che per l’insensatezza dell’uomo un giorno hanno smesso di ascoltarla».Il Quintetto di fiati, protagonista di un progetto tradizionale per questo luogo simbolico del Grappa, è formato da giovani musicisti provenienti da diverse esperienze, ma tutti già affermati e attivi in importanti ensemble cameristici e orchestre sinfoniche nazionali e internazionali. Si esibiranno:(clarinetto),(flauto),(fagotto),(oboe) e(corno).