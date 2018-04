Truffa dello specchietto, i vigili: «Chiamate subito le forze dell'ordine»

di Vittorino Bernardi

SCHIO - La polizia locale Alto Vicentino ha lanciato l’metodo utilizzato da truffatori pera ignari automobilisti. Nella mattinata odierna è pervenuta alla centrale operativa di via Pasini una segnalazione in merito a una"truffa dello specchietto" nel quartiere di Ss Trinità: un automobilista in transito con la propria auto ha sentito improvvisamente un forte botto (tipo esplosione di un petardo) su una fiancata della vettura.Sceso dall’auto per verificare quanto accaduto è stato avvicinato da un individuo con accento meridionale che lo ha ripreso per avergli danneggiato lo specchietto retrovisore della propria auto. L'automobilista,, ha spiegato che è disposto a pagare il danno, ma alla presenza di una pattuglia della polizia locale. A tali parole il presunto danneggiato si è frettolosamente allontanato. Il comando della polizia locale ha. «Considerato che altri episodi simili si potrebbero ripetere non solo a Schio ma anche nei paesi limitrofi, invitiamo tutti a prestare lae e in caso di richieste di risarcimento ala centrale operativa allo 0445.690111».